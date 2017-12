Robert Redford e Jane Fonda voltarão a trabalhar juntos em novo filme

Robert Redford e Jane Fonda, um dos casais mais icônicos da sétimo arte, voltarão a trabalhar juntos em Our Souls at Night, do diretor Ritesh Batra (The Lunchbox), um filme que será exibido no Netflix.

A companhia anunciou nesta sexta-feira que a rodagem começará na próxima segunda-feira no Colorado, local onde se desenvolve o romance na qual se baseia, escrito por Kent Haruf e adaptado para o cinema por Scott Neustadter e Michael H. Weber (A Culpa É das Estrelas).

O elenco é formado também por, Judy Greer, Matthias Schoenaerts e Iain Armitage. Our Souls at Night começa com uma visita inesperada de Addie Moore (Jane Fonda) a seu vizinho, Louis Waters (Robert Redford), duas pessoas cujos respectivos casais morreram anos atrás, mas que nunca tiveram demais contato entre eles apesar de viverem em um pequeno povoado.

"Estou desejando me reunir com Jane e trabalhar com o talentoso Ritesh Batra", indicou Redford em comunicado onde afirmou que Our Souls at Night é uma história "adorável" e que está feliz de compartilhá-la "com uma grande audiência" como são os assinantes do Netflix.

Redford e Fonda trabalharam juntos em obras como Caçada Humana, Descalços no Parque e O Cavaleiro Elétrico. Our Souls at Night estreará em 2017.