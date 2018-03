Robert Downey Jr. será Sherlock Holmes em filme de Guy Ritchie Por Borys Kit LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Robert Downey Jr., que vem tendo grandes bilheterias com "Homem de Ferro", está em fase final de negociações para representar Sherlock Holmes no filme que Guy Ritchie vai dirigir sobre o detetive. Batizado simplesmente "Sherlock Holmes", o projeto da Warner Bros. terá que competir com uma comédia da Columbia, que terá Sacha Baron Cohen como Holmes. A versão de Ritchie é inspirada num livro de quadrinhos ainda inédito, escrito pelo produtor Lionel Wigram, para vender uma imagem nova do personagem clássico criado por sir Arthur Conan Doyle. Nesse conceito, Holmes aparece como mais aventureiro e menos formal que suas encarnações cinematográficas anteriores, revelando alguns traços mais obscuros de sua personalidade. Downey chegou ao projeto por meio de sua mulher, Susan, que trabalha para um dos produtores do filme, Joel Silver. Quando o ator estava no escritório de Silver na Warner, o produtor lhe mostrou a versão de Holmes proposta por Ritchie, despertando seu interesse. "Sherlock Holmes" vai começar a ser rodado no outono norte-americano, e a Warner prevê lançar o filme em outubro de 2009. Enquanto isso, o projeto da Columbia também conta com Will Ferrell, que fará o fiel amigo de Holmes, Dr. Watson. A produção é de Judd Apatow, mas ainda não foi definido quem vai dirigir o filme.