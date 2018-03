Robert Downey Jr. será o novo Doutor Dolittle

Robert Downey Jr., 51, se colocará na pele do Doutor Dolittle, o médico capaz de falar com os animais, em um remake da série de filmes que ficou famosa pelas atuações de Eddie Murphy, informou nesta segunda-feira, 20, o The Hollywood Reporter.

Será o primeiro papel em anos de Downey Jr. além do universo cinematográfico da Marvel, no qual o ator interpreta Tony Stark nos diversos filmes que contam com O Homem de Ferro.

O estúdio Universal será o responsável por The Voyage of Doctor Dolittle, um filme que será dirigido por Stephen Gaghan a partir de um roteiro baseado em uma história de Tom Shepherd.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O personagem do médico foi criado em 1920 pelo escritor Hugh Lofting para uma série de livros infantis. A primeira versão para o cinema foi feita em 1967. O musical Doctor Dolittle ganhou o Oscar de melhor canção e de melhores efeitos especiais.

No entanto, a adaptação mais popular foi comandada por Eddie Murphy em 1998. Doutor Dolittle arrecadou quase US$ 300 milhões nas bilheterias de todo o mundo, de acordo com o site especializado Box Office Mojo.

Antes de se transformar no médico que fala com animais, Downey Jr. participará como o Homem de Ferro em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, filme que será estrelado por Tom Holland.