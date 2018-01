Robert Downey Jr. será o Homem de Ferro nos cinemas O site da editora de quadrinhos Marvel Comics divulgou na semana passada o nome do ator que interpretará o Homem de Ferro nas telas de cinema: Robert Downey Jr. Downey, indicado ao Oscar por sua atuação no filme "Chaplin", é conhecido no meio cinematográfico por sua versatilidade e grande experiência em mais de 50 películas, entre elas "Boa Noite e Boa sorte" e "Beijos e Tiros". Distribuído pela Paramount e dirigido por Jon Favreau, "Homem de Ferro" será o primeiro filme de super-heróis de quadrinhos a ser produzido independentemente pela Marvel Entertainment, "braço cinematográfico" da Marvel Comics - detentora dos direitos autorais do personagem. Sua estréia nos Estados Unidos está prevista para 2 de maio de 2007. O longa contará a história de Tony Stark, inventor e dono de indústria bilionário que é seqüestrado e forçado a construir uma arma devastadora aos seus captores. Porém, com toda sua genialidade, ele cria uma armadura de alta tecnologia e escapa de seu cativeiro. Já em seu lar, nos Estados Unidos, Stark descobre um maligno complô com implicações mundiais e, para combatê-lo, veste novamente seu traje e adota definitivamente a identidade secreta do Homem de Ferro.