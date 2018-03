Robert Downey Jr. irá interpretar detetive Sherlock Holmes

O ator norte-americano Robert Downey Jr. irá interpretar o famoso detetive Sherlock Holmes no próximo filme do diretor britânico Guy Ritchie, o marido da pop star Madonna, com previsão de lançamento para 2010, segundo informou nesta quinta-feira, 10, a revista Variety. O filme começa a ser rodado em outubro e a produção está sendo feita por Joel Silver, Lionel Wigram, Susan Downey e Dan Lin. O protagonista de O Homem de Ferro (2008), no entanto, não será o único a se transformar no investigador londrino criado pelo escritor Arthur Conan Doyle. Alguns dias atrás já havia sido anunciado um outro filme que irá contar as aventuras do detetive mais famoso da literatura e que terá o comediante inglês Sacha Baron Cohen, famoso pelo personagem Borat, como protagonista. Diferentemente do filme de Baron Cohen, que será uma comédia, o de Ritchie, segundo a revista Variety, será um suspense.