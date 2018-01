Robert Downey Jr é o ator mais bem pago de Hollywood

Robert Downey Jr – que interpreta o Homem de Ferro nos cinemas – é o ator mais bem pago de Hollywood pelo segundo ano consecutivo, com uma arrecadação de aproximadamente 75 milhões de dólares entre junho de 2013 e junho de 2014. As informações são da revista Forbes.

A estrela de 49 anos fez a maior parte do seu dinheiro no último ano com a atuação em Homem de Ferro 3, que arrecadou 1,2 bilhão de dólares nas bilheterias de todo o mundo.

O ex-lutador Dwayne “The Rock” Johnson, de 42 anos, que estrelou GI Joe: Retaliação e alguns filmes da série Velozes e Furiosos, pulou para o segundo lugar este ano (US$ 52 milhões), seguido pelo astro de Se Beber, Não Case, Bradley Cooper (US$ 46 milhões).

“Seu trabalho com o lucrativo Se Beber, Não Case deu a ele a habilidade de tomar riscos com filmes menores, como O Lado Bom da Vida e Trapaça”, disse a Forbes sobre Cooper.

O astro de O Lobo de Wall Street, Leonardo DiCaprio, teve um ano bom com dois filmes que foram bem nas bilheterias (O Grande Gatsby) e ocupa o quarto lugar da lista (US$ 39 milhões), na frente do ator australiano de Thor, Chris Hemsworth (US$ 37 mihões).

A Forbes monta a lista a partir de estimativas conseguidas com agentes e produtores.