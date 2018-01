Robert De Niro volta aos ringues em novo filme 'Punhos de Aço'

LOS ANGELES - O ator Robert De Niro voltou aos ringues no novo drama Punhos de Aço (Hands of Stone, ainda sem previsão de estreia no Brasil). Mas, desta vez, não é ele quem está trocando socos: ele está treinando o famoso lutador panamenho, Roberto Duran, interpretado por Edgar Ramirez.

De Niro, 73 anos, que ganhou um Oscar pelo filme Touro Indomável, em 1981, interpreta o treinador de Duran, Ray Arcel. O cantor Usher viverá o rival de Duran, Sugar Ray Leonard, e também trabalhou na música tema do filme.

"Para todo grande filme há uma música. Para todo grande momento existe uma música", disse Usher. "A música é o maior comunicador de emoções e momentos".

Embora o filme seja focado na vida e na carreira de Duran, 65 anos, o astro do filme disse que o esporte é apenas o contexto. "Poderia ser sobre golfe, não importa", disse Ramirez. "É uma história humana, uma história universal."