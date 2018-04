Robert De Niro terá de pagar US$ 30 mil a babá

O ator americano Robert De Niro e sua mulher, Grace Hightower, terão de pagar US$ 30 mil para encerrar um processo judicial apresentado por Alexis Barry, ex-babá do filho do casal, informa nesta quinta-feira, 20, a imprensa local.

Alexis levou o ator à Justiça no ano passado, acusando-o de não pagar a ela o dinheiro correspondente a mais de 750 horas extras de trabalho, detalha o jornal Daily News em sua versão digital.

A babá também acusa o casal de não aboná-la US$ 496 de despesas que ela teve durante o tempo que trabalhou para eles, de agosto de 2006 até junho de 2007.

"As partes manterão os termos deste acordo de maneira confidencial, assim como qualquer assunto relacionado com a contratação de Barry", indicam os documentos desse tribunal, repercutidos pelo jornal.

Segundo a babá, De Niro e sua esposa a contrataram por US$ 31,25 a hora e US$ 46,88 por hora-extra.