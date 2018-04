Robert de Niro presidirá júri do 64º Festival de Cinema de Cannes

O ator, produtor e diretor americano Robert de Niro será o presidente do júri do 64º Festival de Cannes, que será realizado entre os dias 11 e 22 de maio, anunciaram nesta quinta-feira seus organizadores em comunicado.

Com este convite, quis prestar homenagem ao co-fundador do Tribeca Filme Center de Manhattan (EUA), um festival que chega a 10º edição em 2011 e que desde 2002 conta com um prolongamento em Doha, ressaltaram.

"Robert entrou na história do Festival de Cannes desde sua primeira aparição", com Táxi Driver, de Martin Scorsese, que ganhou a Palma de Ouro em 1976, destacaram o presidente e o delegado geral do certame, Gilles Jacob e Thierry Frimaux, respectivamente, que elogiaram sua capacidade camaleônica ao compor seus personagens.

"Como co-fundador dos festivais de Tribeca e de Doha, adquiri uma grande estima pelos júris que desempenham um papel decisivo distinguindo filmes da mais alta qualidade", disse De Niro, que em 1980 recebeu Oscar de melhor ator com o O Touro Indomável, de Martin Scorsese.

Presidir o júri do 64º Festival de Cannes, acrescentou De Niro em comunicado, "representa para mim uma ocasião rara, pois é um dos mais antigos e melhores festivais do mundo".

O ator, diretor e produtor chegou a Cannes para apresentação de oito filmes, um dos quais, Mission, que ganhou a Palma de Ouro em 1986.

"Tendo sido duas vezes presidente do júri" na década de 80, "sei que não será uma tarefa fácil para meus amigos jurados, nem para mim mesmo", adiantou De Niro, quem disse sentir-se "honrado e feliz" com o papel que acaba de confiar.

Robert de Niro, de 67 anos e filho de artistas, cresceu em Nova York, cidade pela qual sente um grande amor, e ali se formou, junto a Stella Adler e Lee Strasberg, e foi apresentado a Martin Scorsese em Caminhos Perigosos (1973) e depois em O Poderoso Chefão: Parte II (1974), de F.F. Coppola, filme com o qual recebeu um Oscar ao melhor papel coadjuvante, lembraram.

O futuro presidente do Jurado de Cannes será o terceiro americano a ocupar este posto nos últimos anos, depois do diretor Tim Burton, em 2010, e do também ator e cineasta Sean Penn, em 2008.