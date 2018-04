Robert De Niro preside júri do Festival de Cannes 2011

O protagonista de "Touro Indomável" vai presidir os jurados na 64a edição do festival, que acontece de 11 a 22 de maio.

"Como cofundador do Festival de Tribeca e do Festival Doha Tribeca, tenho grande apreço pelo júri, que tem importante papel em escolher os filmes que são apresentados no mais alto nível do cinema mundial", disse De Niro em comunicado.

"Esses festivais ajudam a me conectar com a comunidade internacional do cinema e tem duradouro impacto cultural."

O filme tailandês "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives" (Tio Boome que Consegue Lembrar das suas Vidas Passadas, em livre tradução), que aborda a reencarnação, ganhou a Palma de Ouro de 2010 em Cannes, desbancando os favoritos antes da premiação.

(Reportagem de John Irish)