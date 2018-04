Robert De Niro e Edward Norton estarão juntos em 'Stone'

A história gira em torno da complicada relação entre um funcionário de uma penitenciária (De Niro) e um incendiário condenado (Norton).

John Curran dirige "Stone" a partir do roteiro do escritor Angus MacLachlan, de "Retratos de Família". O projeto reúne Curran e Norton, que trabalhou no filme "O Despertar de uma Paixão".

O filme é o primeiro projeto do estúdio Mimran Schur Pictures, um empreendimento do veterano investidor David Mimran e do ex-presidente da Geffen Records Jordan Chur.

(Reportagem de Steven Zeitchik)