Robert De Niro, Al Pacino e Francis Ford Coppola vão se reunir no aniversário de 'O Poderoso Chefão'

NOVA YORK - O 16.º Festival de Cinema de Tribeca será encerrado com uma reunião do elenco de O Poderoso Chefão, e uma exibição completa das partes 1 e 2 da trilogia clássica de Francis Ford Coppola.

O festival anunciou que as exibições de comemoração ao 45.º aniversário do filme será seguida de uma conversa com Coppola, Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan e Talia Shire. Robert De Niro, co-fundador do festival, também estará, naturalmente, no evento do dia 29 de abril, no Radio City Music Hall, em Nova York.

O evento também planeja outras celebrações. O aniversário de 25 anos de Cães de Aluguel terá uma conversa com Quentin Tarantino e o elenco. O Aladdin, da Disney, também comemora a mesma idade, e o documentarista Michael Moore estará no festival por conta dos 15 anos de Tiros em Columbine.

Entre as estreias do ano em Tribeca, estão The Circle (adaptação de Dave Eggers com Tom Hanks e Emma Watson, dirigido por James Ponsoldt), o documentário Can't Stop, Won't Stop: The Bad Boy Story, de Sean Diddy Combs, e um filme da ESPN sobre os ícones do rádio no esporte americano, Mike and the Mad Dog.

O Festival de Tribeca ocorre entre 19 e 30 de abril.