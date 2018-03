Robert Bresson é tema de curso de cinema

O francês Robert Bresson, diretor de filmes como "Diário de um Pároco de Aldeia", "Um Condenado à Morte Escapou", "A Paixão de Joana d'Arc" e "A Grande Testemunha", entre outros, considerado um dos mais influentes da história do cinema, é tema de um curso que será ministrado pelo cineasta e documentarista Ewaldo Mocarzel.

O curso prevê uma análise das ideias do cineasta e a sua ligação com a pintura e o som, além de seu trabalho com os atores no set de filmagem. As aulas teóricas serão acompanhadas pela exibição dos filmes e exercícios de criação de texto de cenas inspiradas na obra de Bresson. O curso é voltado para estudantes de cinema e teatro, além de outros interessados.

Além de cineasta, Mocarzel é jornalista e dramaturgo, autor de documentários premiados como "À Margem da Imagem", sobre moradores de rua de São Paulo, e "Do Luto à Luta", sobre Síndrome de Down. Como jornalista foi editor do Caderno 2 do Estado por oito anos. Como dramaturgo assina "Kastelo", a nova peça do Teatro da Vertigem, inspirada na obra de Franz Kafka, entre outras. O curso vai de 19 de abril a 10 de setembro. As inscrições terminam nesta sexta-feira e podem ser feitas pelo site www.spescoladeteatro.org.br

O curso será realizado na sede provisória da SP Escola de Teatro - Centro de Formação das Artes do Palco. Av. Rangel Pestana, 2.401, Brás, telefone: (11) 2292-7988