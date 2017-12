Robert Boyle é o homenageado do Oscar 2008 O diretor de Arte Robert Doyle recebeu das mãos de Nicole Kidman o premio de Oscar Honorário. Ele trabalhou nos filmes "A Sombra de uma Dúvida" (1943), Os Pássaros (1963), A Sangue Frio (1967), Crown, O Magnífico (1968), Um Violinista no Telhado (1971). Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Aplaudido de pé, o diretor, de 98 anos, entra no palco após a exibição de cenas dos filmes dos quais participou e que fizeram história no cinema, como Intriga Internacional (1959), Os Pássaros(1963), A Sombra de uma Dúvida (1943), Um Violinista no Telhado (1971), A Recruta Benjamin (1980), Uma Certa Casa em Chicago (1969), O Último Pistoleiro, (1976). Boyle fez um discurso emocionado sobre sua carreira na sétima arte."Há uma imagem brilhante nesta vida e uma das luzes é o cinema. As imagens que todos amamos. Eu tive a sorte de ser parte desta luz. Agradeço a vocês todos por estarem lá junto comigo". O diretor encerrou o seu discurso ao agradecer parceiros de trabalho e companheira e família. "Gostaria de agradecer minha família, meus netos, por seu amor e apoio".