Robert Altman recebe Oscar honorário Apresentado pelas atrizes Lily Tomlin e Meryl Streep, o diretor, produtor e roteirista Robert Altman recebe o primeiro Oscar de sua vida. Uma homenagem tardia a uma das carreiras mais brilhantes e rebeldes da história do cinema. Ele tem 81 anos. Nos agradecimentos, Altman disse que nunca fez um filme que não quisesse ter feito. Segundo a Academia, a estatueta é entregue ao diretor de Kansas City, em razão de "uma carreira que tem reinventado continuamente a arte cinematográfica, e que inspirou outros produtores e o público". Segundo o presidente da Academia, Sid Ganis, "ele redefiniu os gêneros, inventou novos modos de usar o meio e revitalizou os antigos", acrescentou. Altman, como outros grandes cineastas, ganha o título honorário o reconhecimento que nunca teve com seus mais de 80 filmes como diretor, 39 como produtor e 37 como roteirista. Algumas de suas produções mais famosas e que concorreram ao Oscar de melhor direção foram MASH (1970), Nashville (1975), O Jogador (1992), Short Cuts - Cenas da Vida (1993) e Assassinato em Gosford Park (2001). Altman também foi indicado como melhor produtor por Nashville e Assassinato em Gosford Park. Altman se mantém ativo, sem pretensão de se aposentar, disputou o recente Festival de Berlim, no mês passado, e recebeu um prêmio do público por seu filme A Prairie Home Companion. Ele começou sua carreira como documentarista e estreou no cinema com Amor Ilícito, em 1957.