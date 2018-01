Rio de Janeiro prepara festa para a chegada de Marty McFly ao 'futuro'

O Cine Odeon, na Cinelândia, Centro do Rio de Janeiro, promoverá uma grande festa nesta quarta-feira, 21. A data, 21 de outubro de 2015, marca a chegada de Marty McFly, personagem do filme De volta para o futuro ao futuro. O evento contará com maratona dos filmes da série e atrações especiais.

A festa De volta para o presente vai reunir dezenas de fãs no ano em que se comemora os 30 anos de lançamento do primeiro filme. Entre as atrações estão a exibição e De volta para o futuro e De volta para o futuro II; depoimentos dos atores do filme gravados exclusivamente para o evento; sorteio de brindes e premiação da melhor caracterização de personagens do filme.

Em São Paulo, o evento ocorreu no último sábado, 17, em Pinheiros. A festa foi idealizada para celebrar os 30 anos do baile em que os pais do protagonista Marty McFly se conheceram. Além das músicas dos anos 1950, houve uma exposição de objetos do filme.

Serviço

De Volta Para O Presente

Quando: quarta-feira, 21 de outubro, a partir das 18h30

Onde: Cine Odeon - Praça Floriano Peixoto - Cinelândia

Quanto: Ingressos a partir de R$ 28,31 (meia entrada)