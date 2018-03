'Rio 2' é pré-selecionado para Oscar de animação

LOS ANGELES - Um total de 20 filmes, entre eles Rio 2, do brasileiro Carlos Saldanha, Operação Big Hero, Festa no Céu e Uma Aventura LEGO, podem figurar entre os indicados ao Oscar na categoria Melhor Animação, de acordo com uma lista divulgada pela Academia nesta terça-feira, 5.

Além dos citados, estão na lista Os Boxtrolls, Cheatin', Giovanni's Island, Henry & Me, The Hero of Color City, Como Treinar seu Dragão 2, Jack and the Cuckoo-Clock Heart e A Lenda de Oz.

Também foram pré-selecionados pela Academia Minuscule - Valley of the Lost Ants, As Aventuras de Peabody e Sherman, Pinguins de Madagascar, Tinker Bell: Fadas e Piratas, Aviões 2: Heróis do Fogo ao Resgate, Rocks in My Pockets, Song of the Sea e O Conto da Princesa Kaguya.

Os filmes apresentados nesta categoria também podem ser indicados em outras, como Melhor Filme, sempre quando cumpram os requisitos impostos pela Academia.

As indicações para a 87ª edição do Oscar serão conhecidas no dia 15 de janeiro de 2015, e a cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para o dia 22 de fevereiro, no Teatro Dolby, em Hollywood.