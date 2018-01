Rihanna voltará ao cinema em 'Valerian', novo filme de Luc Besson

LOS ANGELES - Depois de estrear no cinema no filme Battleship - A Batalha dos Mares, a cantora Rihanna voltará à telona no filme de ficção científica Valerian and the City of a Thousand Planets, do francês Luc Besson.

O diretor usou seu perfil no Instagram para anunciar nesta quarta-feira a entrada de RiRi, como os fãs a chamam, no elenco. De acordo com ele, a artista terá um "papel grande" no longa. A produção inclui ainda Clive Owen, Dane DeHaan, Cara Delevingne e Clive Owen.

Na história, Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) são dois exploradores que chegam a Sirte, um planeta que pertence a um sistema formado por 1000 mundos, onde devem descobrir se seus habitantes representam um risco para a Terra. Ali descobrirão um império derrotado e dominado por uma população a ponto de iniciar uma revolução.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Besson é o diretor e o roteirista do projeto, o mais caro até agora financiado e distribuído por sua empresa, a EuropaCorp. O filme se baseia na história em quadrinhos francesa Valerian and Laureline, criado por Pierre Christin e Jean-Claude Mézières, em 1967.

Além de Battleship (2012) Rihanna fez pequenos papéis em É o Fim (2013) e Annie (2014). Na animação Home, lançada este ano, ela deu voz a um dos personagens principais, dentro de um elenco que também tinha Jennifer Lopez, Jim Parsons e Steve Martin.