Rihanna e Anne Hathaway estarão no 'Onze Homens e Um Segredo' feminino

O site especializado em cinema Deadline informou nesta quarta-feira, 10, que a estrela do pop Rihanna e a vencedora do Oscar Anne Hathaway participarão de Ocean's 8 (ainda sem título oficial em português), o filme com elenco completamente feminino derivado da popular saga de ação e comédia Onze Homens e Um Segredo (Ocean's Eleven, na versão em inglês).

As negociações da produção com Rihanna e Hathaway encontram-se na reta final, assim como as conversas com as atrizes Helena Bonham Carter, Mindy Kaling e Awkwafina.

Os nomes reforçariam o elenco que já conta com as estrelas Sandra Bullock e Cate Blanchett, cogitadas com insistência no passado e, agora, confirmadas oficialmente.

Seguindo as pistas dadas pelo título Ocean's 8, com o número oito em espanhol, de acordo com informação do site The Hollywood Reporter, só faltaria mais uma atriz para completar o elenco estelar formado por oito mulheres.

O filme será dirigido pelo cineasta Gary Ross, conhecido por A Vida em Preto e Branco (1998) e Jogos Vorazes (2012) e que acaba de estrear Um Estado de Liberdade, com Matthew Mcconaughey como protagonista.

Embora os detalhes da trama ainda sejam desconhecidos, Ocean's 8 terá alguma relação com a bem-sucedida série de filmes formada por Onze Homens e Um Segredo (2001), Doze Homens e Outro Segredo (2004) e Treze Homens e Um Novo Segredo (2007), dirigidos por Steven Soderbergh, que participará como produtor nesta nova empreitada.

Os filmes, sobre um grupo de ladrões de colarinho branco especializados em golpes espetaculares em cassinos, caracterizam-se por um elenco diversificado e repleto de figuras do primeiro escalão de Hollywood, como George Clooney, Matt Damon e Brad Pitt.

Onze Homens e Um Segredo era, por sua vez, uma homenagem ao filme homônimo de 1960, estrelado pelo grupo conhecido como Rat Pack: Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop.

No total, a trilogia de Onze Homens e Um Segredo arrecadou US$ 1,124 bilhão nos cinemas de todo o mundo, segundo o site especializado Box Office Mojo.

A filmagem de Ocean's 8 está prevista para começar em outubro, em Nova York.

O projeto acompanha a tendência trazida por Caça-Fantasmas, que neste ano recuperou a famosa comédia dos anos 80 de mesmo nome com um elenco inteiramente feminino formado por Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Kristen Wiig e Leslie Jones.