Ridley Scott e Leonardo DiCaprio preparam 'The Low Dwellers' NOVA YORK (Hollywood Reporter) - Ridley Scott e Leonardo DiCaprio vão se reunir para fazer o thriller sombrio "The Low Dwellers". O projeto, que deverá ter o clima de filmes como "Marcas da Violência" e "Onde os Fracos Não Têm Vez", terá roteiro do estreante Brad Ingelsby, de 20 e poucos anos, que trabalha como vendedor de seguros na Pensilvânia. O filme se passa em Indiana, em meados dos anos 1980, sobre um homem (DiCaprio) que tenta se integrar na sociedade após sair da prisão, mas acaba encontrando alguém que o faz voltar a seu passado. Scott e DiCaprio irão produzir o filme, com DiCaprio estrelando e Scott possivelmente dirigindo. Ingelsby tem trabalhado no roteiro em seu tempo livre. Seu projeto foi vendido por seis dígitos à produtora Relativity Media, de Ryan Kavanaugh, após propostas envolvendo Warner Bros. e Sony Pictures. O filme será a segunda parceria entre DiCaprio e Scott. Os dois terminaram há pouco o thriller político "Body of Lies". O próximo trabalho de DiCaprio será com outro diretor famoso, Martin Scorsese, com o qual rodará nos próximos meses o thriller "Shutter Island". Já Scott está se preparando para rodar o romance sobre Robin Hood "Nottingham". (Por Steven Zeitchik)