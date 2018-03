Ridley Scott aborda terrorismo em 'Rede de Mentiras'

Roger Ferris (Leonardo DiCaprio), o protagonista de Rede de Mentiras, que estréia em todo o país, é uma espécie de James Bond do mundo real, ou quase isso. Ele trabalha em três países, fala árabe fluentemente, criou uma falsa organização terrorista, é capaz de sobreviver a tiros, explosões e até tortura - e também acha tempo para seduzir e ser seduzido. Veja também: 'Incrível como o Marrocos tem infra-estrutura', diz Ridley Scott Leonardo DiCaprio fala sobre 'Rede de Mentiras' de Ridley Scott Assista ao trailer de 'Rede de Mentiras', de Ridley Scott Se tudo isso vem de uma fantasia à moda de James Bond, a parte realista do filme cabe ao diretor Ridley Scott, que insiste em levar as manchetes dos cadernos internacionais dos jornais para as telas para tentar trazer substância ao seu novo filme. Novamente, o diretor investe no conflito entre ocidente e oriente, que já havia sido tema de alguns de seus trabalhos recentes, Falcão Negro em Perigo (2001) e Cruzada (2005). Ferris é especialista em cultura árabe e um agente da CIA que trabalha onde for preciso no Oriente Médio - seja Iraque, Jordânia ou Síria - tentando se infiltrar em células terroristas ou outras formas de descobrir informações valiosas. O superior dele é Ed Hoffman (Russell Crowe, de Gladiador), cujos dois pés estão fincados no chão. Sem nenhuma visão romântica de mundo, ele acredita que a democracia é um alvo frágil e não seria difícil acabar com aquilo que chamamos de civilização ocidental. A trama de Rede de Mentiras ganha força com um misterioso terrorista, que tem matado diversos civis com ataques a bomba mas nunca se manifesta para assumir sua autoria. Para tentar encontrá-lo, Ferris 'cria' uma verdadeira organização terrorista, para se transformar no maior rival do misterioso líder e tentar levá-lo a expor sua verdadeira identidade. Mesmo com uma premissa interessante, Rede de Mentiras não deixa de apostar mais em suas cenas de ação, com muita perseguição e tiroteios. Tal qual em Diamante de Sangue, DiCaprio vive uma aventura de teor global, com uma temática política superficial servindo apenas de pretexto para um filme que segue a cartilha do gênero. O roteiro de Rede de Mentiras é assinado por William Monahan (Os Infiltrados, Cruzada), e baseado no romance de David Ignatius, que também assina uma coluna sobre política e relações internacionais no jornal The Washington Post. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb) * As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb