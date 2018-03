Richard Gere vai viver jornalista em novo filme O ator Richard Gere será o protagonista do filme "Spring Break in Bosnia", sobre a busca pelo mais procurado de todos os criminosos de guerra, Radovan Karadzic, que está foragido, informou hoje a imprensa de Sarajevo. O filme dirigido pelo norte-americano Richard Shepard, começará a ser rodado no próximo dia 12, na Bósnia. Em "Spring Break in Bosnia", Gere será um jornalista que chega à Bósnia para uma missão não autorizada, junto com outros dois colegas, interpretados por Jesse Eisenberg e Terrence Howard. No entanto, os guardas de Karadzic os confundem com agentes da CIA (Central de Inteligência Americana). Os primeiros dias de filmagem serão em Sarajevo e em diferentes cidades dos arredores. Depois, os sets deverão ser armados na Croácia. Os produtores ainda mantêm segredo sobre quem interpretará Karadzic no filme. Karadzic é acusado pelo Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII) de genocídio e de outros crimes cometidos durante a guerra civil bósnia (1992-1995). O ex-líder dos sérvios da Bósnia lidera a lista dos procurados pela Justiça internacional e está foragido há mais de uma década.