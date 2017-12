Richard Gere será processado por beijo em atriz indiana Três advogados entraram com um ação na Justiça indiana contra o ator Richard Gere e a atriz de Bollywood Shilpa Shetty, por se beijarem em evento público. O advogado Poonal Chandra Bhandari acusou os atores de cometer "um ato obsceno" em lugar público, atitude que a sociedade conservadora não pode tolerar, segundo noticiou a Press Trust of India. Outros dois advogados entraram com uma ação no tribunal de Ghaziabad, próximo à capital, contra Shilpa e os canais de televisão privados que transmitiram vídeos do beijo, acrescentou a agência de notícias. Tais casos contra celebridades, muitas vezes apresentados por pessoas em busca de publicidade, são comuns nesta nação conservadora, e se somam a muitas outras ações que atrasam e quase paralisam o sistema judicial Fotos queimadas As queixas foram apresentadas na terça, 17, dia seguinte à manifestação de muitas pessoas que chegaram a queimar fotos de Richard Gere em várias cidades da Índia, após o astro norte-americano ter tomado a atriz nos braços e a beijado várias vezes em um evento de conscientização sobre a aids. Na terça, o juiz de primeira instância Dinesh Chandra Gupta, da cidade de Jaipur, ordenou ao canal privado de notícias NDTV que entregasse a fita original da gravação antes da próxima semana, segundo a Press Trust of India. A juíza Reena Chaudhry disse que escutará esta queixa somente nesta quarta-feira. Fotografias de Gere, de 57 anos, abraçando e beijando a atriz Shetty Shilpa, de 31, foram queimadas, pois as demonstrações públicas de afeto são um grande tabu na Índia. Exagero Shilpa tentou evitar o conflito dizendo que o abraço e o beijo não foram obscenos e que o público exagerou. Nesta quarta-feira, 18, seu representante Dale Bhagwagar recusou-se a comentar as ações judiciais, mas disse que a atriz estava pagando o preço de ser uma artista de fama internacional. "Os meios de comunicação deveriam concentrar-se na promoção da causa de conscientização sobre a aids e não em uns beijos", disse Bhagwagar à Associated Press. Big Brother Shilpa Shetty, a atriz de Bollywood que recentemente venceu Big Brother britânico após ter sido vítima de insultos racistas no programa. Ela levou para casa US$ 734 mil, entregues pela Endemol, produtora do reality, em 28 de janeiro. Shilpa foi alvo das participantes britânicas do reality show, a cantora Jo O´Meara, a estrela de TV Jade Goody e a modelo Danielle Lloyd, que chamaram sua comida de não confiável, zombaram de seu sotaque e reclamaram de sua voz estridente. O incidente causou muita polêmica e até constrangimentos diplomáticos entre Índia e Reino Unido.