Richard Gere será jurado em concurso de curtas

O ator norte-americano Richard Gere e o diretor holandês Paul Verhoeven confirmaram presença no Júri Internacional do concurso de curtas-metragens I've seen films, criado pelo ator Rutger Hauer, que irá ocorrer entre os próximos dias 22 e 25 de setembro em Milão. Participarão também do júri os diretores Ridley Scott e Robert Rodriguez, além do maestro italiano Ludovico Einaudi. Os eventos especiais incluem projeções de Blade Runner - Versão Final (2007), Sin City (2005) e Confissões de uma Mente Perigosa (2002), que serão acompanhados por debates com Rutger Hauer, que atua nos três filmes.