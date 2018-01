Richard Gere reparará estrada que leva à casa do Dalai Lama O ator americano Richard Gere anunciou sua intenção de reparar os buracos da estreita estrada montanhosa que conduz à casa do líder espiritual do budismo, o Dalai Lama, em Dharamsala, no norte da Índia, informam neste sábado meios de comunicação locais O ator, fervoroso seguidor do budismo e amigo pessoal do Dalai Lama, visita freqüentemente Dharamsala, no estado de Himachal Pradesh, onde está exilado o líder do povo tibetano desde a invasão chinesa de 1959. "Gere prometeu dar fundos para reparar a estrada que leva à casa do Dalai Lama em Dharamsala, desde que o dinheiro seja gasto adequadamente", disse o deputado Vijay Singh Mankotia na assembléia de Himachal Pradesh. A estreita estrada é propensa a avalanches e não foi reparada desde julho do ano passado, quando chuvas torrenciais erodiram a superfície e deixaram muitos buracos. Devido a estas más condições, há engarrafamentos diários, que criam contratempos não só para os habitantes locais, mas também para os altos dignatários que visitam o Dalai Lama. O deputado demonstrou em várias ocasiões sua preocupação com os condições da estrada. Anteriormente, Mankotia comentou o caso com o primeiro-ministro de Hiachal Pradesh, que assegurou que o departamento de obras públicas tinha um plano para melhorar o acesso à casa do Dalai Lama.