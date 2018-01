Richard Gere passa férias com a família em Honduras O ator norte-americano Richard Gere está em férias, com sua esposa Carey Lowell e seu filho Homer, em Honduras. De avião particular, eles chegaram em San Pedro Sula, cidade localizada a cerca de 180 quilômetros ao norte de Tegucigalpa, na quarta-feira, e pegaram um ônibus turístico em direção ao às ruínas de Copán, onde se localiza o Hotel Marina. Gere foi visto ontem passeando pelas ruínas mayas - comprou até artesanatos indígenas, entre eles um chapéu, que usou com a intenção de passar desapercebido. Depois pegou um avião até as praias de Roatán, no arquipélago de Ilhas da Bahía, onde havia previsto passar o final de semana. Os jornais locais publicaram fotos de Gere nas primeiras páginas, com cabelo curto, boné e óculos escuros e fazendo um sinal de vitória com as mãos. Richard Gere, que já foi casado com a modelo Cindy Crawford, ganhou fama de galã quando estrelou Gigolô Americano (1980) e ficou ainda mais conhecido depois de Uma Linda Mulher (1990), de Garry Marshall, dividindo as cenas com a atriz Julia Roberts. Seus mais recentes filmes são Dança Comigo? (2004), de Simon Fields, Palavras de Amor (2004), de Scott McGehee e David Siegel, e Emperor Zehnder (2004), de Gregory Hoblit.