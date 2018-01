Richard Gere participa de seminário com dalai lama na Índia

Devoto do budismo há mais de 35 anos, o ator Richard Gere está no norte da Índia para participar de um seminário de cinco dias comandado pelo dalai lama, como informaram nesta quarta, 6, pessoas próximas ao líder espiritual tibetano.

Segundo essas pessoas, citadas pela agência de notícias "Ians", o ator chegou ao município de Bodh Gaya, lugar sagrado do budismo no estado indiano de Bihar, na noite da segunda-feira para ouvir o dalai lama.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Gere está em Bodh Gaya como um devoto do dalai lama e não como uma estrela de Hollywood. Ele se reuniu com o dalai lama", explicou um porta-voz próximo ao líder tibetano.

Milhares de seguidores do budismo, muitos deles estrangeiros, chegaram recentemente a Bodh Gaya para ouvir as palavras do dalai lama, que todos os anos viaja a essa cidade.

Richard Gere, que visitou o dalai lama em Dharamshala várias vezes, é um dos defensores mais conhecidos da causa tibetana e frequentemente denuncia a ocupação chinesa no Tibete.