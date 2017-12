Richard Gere divide filme com atriz de Boolywood Richard Gere vai rodar um filme na Argentina com outra mulher bonita: a estrela de Bollywood e ex-Miss Universo Sushmita Sen, que vai protagonizar ao lado do galã de Hollywood um filme intitulado "The Expat". A declaração foi feita pela atriz de 30 anos ao jornal "Times" da Índia, em uma entrevista publicada nesta quinta-feira. "Já assinei o contrato para fazer o filme. E, sim, Richard Gere interpreta o papel principal masculino, disse Sen ao jornal. Apesar de não especificar quando começarão as filmagens, ela adiantou que seriam realizadas na Argentina sob produção da Miramax e direção de Sutapa Ghosh. "Estou ansiosa por trabalhar com Sutapa e Richard", disse Sen, cujo papel será o de uma estrangeira que vive em ultramar. A atriz foi coroada Miss Índia em 1994 para ganhar depois o Concurso de Miss Universo. Desde então tem aparecido em mais de 25 Filmes de Bollywood, a prolífica e popular indústria cinematográfica da Índia. Gere, de 56 anos, protagonizou junto com Julia Roberts o filme "Uma Linda Mulher", em 1990. Entre os filmes em que atua estão ainda "Chicago" e os filmes da série "Onze Homens e um Segredo".