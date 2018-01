Ricardo Darín diz que não errou ao aceitar protagonizar o comovente 'Truman'

O ator argentino Ricardo Darín declarou neste sábado, 19, que sabia que não havia se enganado ao aceitar fazer Truman, um filme sobre a amizade de um homem e seu cão e que emocionou no Festival de San Sebastián.

"É difícil saber se teria me atrevido a fazer este papel há 15 ou 20 anos, mas, neste caso, soube que não estava enganado porque entendi o que Cesc (Gay, diretor) estava falando ao me oferecer o filme", declarou o ator aos jornalista.

Truman conta a história de Julián (Darín), que passa por momentos muitos difíceis com uma doença terminal e que decide visitar Tomás, vivido por Javier Cámara.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao longo de quatro dias, Tomás acompanhará Julián e seu cachorro Truman buscando apoiá-lo na difícil decisão que tomou. Uma das preocupações de Julián é o que fazer com seu grande amigo, o cachorro que dá título ao filme.

Darín não esconde que elaborar seu personagem foi um processo difícil.

"A gente mexe com muitas fibras internas, geralmente dolorosas, e nosso trabalho é lidar com isso".

O ator também comentou ter se envolvido com o cachorro com quem contracenou, e que sofreu muito ao saber que, semanas depois de concluídas as filmagens, ele havia morrido.

Apesar do tema difícil, o filme consegue manter sempre um equilíbrio entre momentos dramáticos e o humor que ajuda a conduzir a trama.

"Foi preciso encontrar esse ponto para não se cair numa espécie de pântano emocional", explicou Darín.

"Infelizmente, como muitos, é uma experiência difícil acompanhar alguém em um processo de doença e de morte de um ente querido, e passei por essa experiência quando comecei a escrever", afirmou, por sua parte, o diretor Cesc Gay.

O filme, que disputa a Concha de Ouro, o principal prêmio do festival, foi exibido na mostra oficial.