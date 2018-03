Revitalizada, RioFilme comemora bons resultados

RIO - A RioFilme conta com a animação Rio (Fox), de Carlos Saldanha - da série A Era do Gelo -, cujo lançamento, grandioso, será em abril, para fazer 2011 superar os bons resultados de 2010: seis filmes que receberam investimentos da empresa estão entre os 15 mais vistos do País - como Tropa de Elite 2, com 11,2 milhões de pagantes, e Muita Calma Nessa Hora, com 1,5 milhão. Até 2013, estão previstos 20 lançamentos.

Os números do ano passado são decorrentes da revitalização da RioFilme, empresa da Prefeitura de distribuição e de fomento do setor, e da criação da Rio Film Comission, que trabalha para atrair ao Rio produções estrangeiras e também de outros estados brasileiros (filmes, peças publicitárias, clipes musicais) e ajudar os produtores a viabilizar as filmagens.

Em 2010, a vinda das equipes de Velozes e Furiosos 5 e de Amanhecer, da saga Crepúsculo, injetou US$ 6 milhões na cidade, segundo o presidente da RioFilme, Sérgio Sá Leitão, que apresentou os resultados hoje de manhã. Ele tenta trazer as premières desses filmes, com a presença dos atores.

"O cinema feito no Rio tem a marca do sucesso", disse Sá Leitão, que justificou a assertiva com outro dado: 71,4% dos lançamentos com mais de cem mil ingressos vendidos tiveram a marca carioca (nessa conta entram também As Melhores Coisas do Mundo, Aparecida, o Milagre, 5X Favela - Agora Por Nós Mesmos e Federal).

Outra iniciativa com o objetivo de divulgar o Rio como "pólo cinematográfico do Brasil e da América Latina" é a campanha "Rio - Uma Cidade de Cinema", em que um letreiro como o de Hollywood, só que com as letras formando o nome da cidade, é transposto para a montanha do Corcovado.

A campanha será levada às principais feiras do setor do mundo. A ideia é vender o Rio não só como um cenário bonito por natureza, mas também como um lugar onde existem facilidades para se filmar.

Com R$ 3 milhões repassados pela Prefeitura, a RioFilme está também patrocinando o enredo do Salgueiro para este carnaval, que se intitula "O Rio no Cinema" e retrata desde as chanchadas da Atlântida e os tempos áureos da Cinelândia a filmes recentes, como Tropa de Elite.

Personagens centrais de Rio, as araras azuis Blu e Jade também desfilarão. Em 3D, o filme, segundo Tito Liberato, diretor de marketing da Fox no Brasil, será o maior lançamento do ano no País. A superprodução custou por volta de US$ 90 milhões e mostrará o Rio "como nenhum filme jamais fez", com imagens do Cristo Redentor, florestas, praias e do carnaval.