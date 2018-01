Revistados quarto, avião e limusine de Stallone O quarto de hotel, o avião particular e a limusine do ator norte-americano Sylvester Stallone foram revistados, informou a imprensa australiana na terça-feira, dias após objetos proibidos serem apreendidos em sua bagagem no aeroporto de Sydney. As buscas em Sydney, algumas horas antes de o ator deixar o país, aconteceram depois que investigadores da alfândega australiana apreenderam itens considerados contrabando que foram encontrados na bagagem do astro no aeroporto. O ator de 60 anos, chegou à cidade, na sexta-feira, para promover seu novo filme e sexto da série Rocky Balboa e foi detido por algumas horas no aeroporto. "Para o serviço de alfândega é sério, mas na verdade é coisa pequena. Eu apenas cometi um erro", informou o Daily Telegraph, citando Stallone. As autoridades não deram detalhes sobre os itens apreendidos, e uma porta-voz se recusou a comentar as reportagens sobre as novas buscas, assim como o hotel em que o ator se hospedou.