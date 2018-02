Revelados novos detalhes do próximo filme de 'Guerra nas Estrelas'

O grande dia vai se aproximando e pouco a pouco vão sendo conhecidos alguns detalhes sobre O Despertar da Força, próximo filme da saga Guerra nas Estrelas, com estreia prevista para 18 de dezembro.

A revista americana Entertainment Weekly publicou nesta quarta-feira, 12, várias imagens de Kylo Ren (interpretado por Adam Driver), do capitão Phasma (Gwendoline Christie) e do general Hux (Domhnall Gleeson), que integram a turma do lado negro no Episódio 7.

O diretor, J.J. Abrams, contou à revista sobre a origem de alguns dos personagens, como Kylo Ren, um aliado da Primeira Ordem, como O Império passará a se chamar.

Ele é muito influenciado por Darth Vader, pelo menos do ponto de vista estético, pois usa capa preta e máscara, inspiradas na indumentária do arquivilão da série.

"Não é o típico protótipo do cara mau", assegurou o cineasta sobre este novo personagem. "É um pouco mais complexo que isto", antecipou.

Kylo Ren não é seu nome real, apenas um apelido que adotou quando se uniu aos Cavaleiros de Ren. A Entertainment Weekly arriscou-se a dizer que seus pais talvez já sejam conhecidos dos fãs da série.

As imagens esclarecem que o general Hux é o impiedoso líder da Primeira Ordem e que o Capitão Phasma é um de seus guerreiros.

A produtora só deu informações sobre o filme para manter o suspense até o último minuto.

O único que revelou é que o filme é ambientado 30 anos depois de Guerra nas Estrelas: Episódio 6 - O Retorno de Jedi, que estreou em 1983.

Todo o elenco original atuará na nova fita. Harrison Ford voltará a encarnar Hans Solo, Carrie Fisher será novamente a princesa Leia, Mark Hamill será Luke Skywalker, Anthony Daniels interpretará C-3PO, Peter Mayhew será Chewbacca e Kenny Baker voltará a incorporar R2-D2.

Entre os atores que se incorporaram ao elenco estão a mexicano-queniana Lupita Nyong'o, ganhadora do Oscar, e o guatemalteco Oscar Isaac.