Retrospectiva com Luc Moullet vai até dia 20 no CCBB

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) promove em São Paulo mostra de cinema do francês Luc Moullet. Representante da Nouvelle Vague, o diretor é conhecido pelo cinema bem humorado e crítico. As sessões acontecem de quarta-feira a domingo até 20 de fevereiro.

Suas direções para o cinema são inúmeras. Também atuou com ator, escritor, produtor em diversas produções. Recebeu prêmios em Cannes e Berlim.

É professor da Femis e da Universidade de Paris III (Sorbonne Nouvelle). Foi chamado pelo diretor Jean-Marie Straub de "o único herdeiro de Buñuel e Tati", diz o site IMDB. Possui um extenso trabalho crítico sobre diretores como Fritz Lang, Cecil B. DeMille, Jean-Luc Godard, Gerd Oswald, Miklós Jancsó, e Catherine Breillat.

Entre os filmes que podem ser vistos na mostra estão Parpaillon, A Comédia do Trabalho, As Contrabandistas, Prestígio da Morte, Anatomia de Uma Relação, As Poltronas do Cine Alcazar, Brigitte e Brigitte e Os Náufragos da D17. No dia 16 de fevereiro, às 17h30 será exibido Vontade Indômita e em seguida às 19h30 está marcado encontro de Luc Moullet com o público.

Serviço

Luc Moullet, Cinema de Contrabando

Quando: Sessões de quarta-feira a domingo, de 2 a 20 fevereiro

Onde: Cinema do CCBB SP (Rua Álvares Penteado, 112 - Centro)

Informações: Terça-feira a domingo, das 10h às 20h pelo fone (11) 3113-3651/52

Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia-entrada)