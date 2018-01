Retrato do traficante Pablo Escobar, sem nenhum romantismo

Morto há 20 anos, Pablo Escobar, provavelmente o maior chefão do tráfico de drogas da história, finalmente chega ao cinema de ficção com Escobar: Paradise Lost (Escobar: Paraíso Perdido, em tradução livre do inglês), dirigido por Andrea di Stefano. O filme, que traz Benicio del Toro no papel do colombiano, foi exibido no 10º Festival de Zurique, encerrado no início do mês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.