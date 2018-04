Retorno de Jane Campion e vampiros marcam 2º dia de Cannes

O segundo dia da mostra competitiva do Festival de Cinema de Cannes teve como destaques a exibição dos filmes "Thirst", do sul-coreano Park Chan-wook, que mistura vampiros, violência e romance, e "Bright Star", que marcou o retorno de Jane Campion ao festival. A diretora neozelandesa venceu a Palma de Ouro de Cannes 16 anos atrás com o filme "O Piano".

"Bright Star", que conta a história do poeta romântico britânico John Keats, encantou a plateia pela escolha do figurino e a delicada fotografia, assim como o uso da linguagem, elementos com os quais Jane busca conquistar mais uma Palma de Ouro.

Já Chan-wook conta em "Thirst" a história de um padre católico sul-coreano que, após uma vida consagrada à virtude, tem que lidar com a sede de sangue e o desejo ditados por sua existência de morto-vivo como vampiro. Segundo o diretor "a conexão da religião católica e vampirismo era mais uma piada do que a ideia principal do filme." Algo que não agradou, entretanto, foi a maior importância dada ao sangue e às vísceras herdadas do cinema B sobre a filosofia de reflexão sobre pecado e redenção costumeira do diretor.

No sábado, 16, "Le prophète", de Jacques Audiard, estreia o cinema francês no Festival, enquanto o taiwanês Ang Lee busca sua primeira Palma de Ouro com "Taking Woodstock".

Celebridades

O Festival recebeu algumas celebridades de filmes que serão exibidos posteriormente. As atrizes Monica Bellucci, Juliette Binoche, Eva Longoria e os Ralph Fiennes e Jerry Lewis são alguns dos nomes presentes. Os astros da música Mariah Carey e Lenny Kravitz, que estrelaram o filme "Precious", de Lee Daniels, também estão presentes.

Figuras do cinema internacional, como Sophie Marceau, Tilda Swinton e Rachel Weisz também já estão em Cannes. A maior expectativa, no entanto, é por quem ainda está por chegar. O casal Brad Pitt e Angelina Jolie, anunciados e confirmados em Cannes, chegará nos próximos dias. Também são aguardadas Lindsay Lohan e sua "inimiga" Paris Hilton, que nesta sexta-feira, 15, comparece a uma festa em La Croisette.