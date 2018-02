'Resident Evil 4' lidera bilheterias ao redor do mundo

O filme, inspirado no videogame com o mesmo nome, arrecadou 73,2 milhões de dólares, sendo que 27,7 milhões nos EUA e no Canadá, onde foi o único grande lançamento do fim de semana, de acordo com informações da distribuidora Screen Gems neste domingo.

Apesar de ter o lucro estimulado pelo aumento do custo das entradas por causa dos efeitos em 3D, o ganho bruto superou as expectativas e as estreias dos filmes anteriores da série.

No mercado internacional, "O Recomeço" arrecadou 45,5 milhões de dólares em 29 mercados, estreando em primeiro lugar na maioria deles, incluindo o Japão (US$ 15,5 milhões), Rússia (US$ 9,5 milhões), Espanha (US$ 3,4 milhões) e Grã Bretanha (US$ 2,9 milhões).

O filme anterior da série "Resident Evil" estreou com arrecadação de 23,7 milhões de dólares nos EUA e Canadá, e 17,4 milhões de dólares nos mesmos 29 mercados, há dois anos. Ele acabou arrecadando 146 milhões de dólares no mundo todo.

A Screen Gems, divisão da Sony, colaborou no desenvolvimento e na produção do filme com a produtora alemã Constantin Film. O novo filme custou à Sony cerca de 52 milhões de dólaress. O filme foi escrito e drigido por Paul W.S. Anderson, marido de Jovovich, que começou a franquia em 2002.

Declínio pós-feriado

Nos EUA, "O Recomeço" lucrou mais do que o total combinado dos próximos seis filmes no ranking, enquanto as bilheterias tiveram uma queda geral no fim de semana que se seguiu ao feriado do Dia do Trabalho nos EUA, tradicionalmente considerado o fim do verão e da lucrativa temporada do cinema.

As vendas dos 12 principais filmes atingiram a marca dos cerca de 68 milhões de dólares, de acordo com informações da divisão de análise de bilheterias do Hollywood.com. Essa é a menor marca desde o fim de semana de 5 a 7 de setembro de 2008, quando os 12 melhores colocados arrecadaram apenas 50 milhões de dólares.

A Screen Gems também levou o segundo lugar nos EUA com seu thriller "Takers", que arrecadou 6,1 milhões de dólares, subindo uma posição no ranking. Ao todo, o filme já arrecadou 48,1 milhões de dólares em três semanas.

O primeiro lugar da semana passada, o drama da Focus Features, "The American", com George Clooney, caiu para o terceiro lugar, com 5,9 milhões de dólares, elevando para 28,3 milhões de dólares seu ganho em 12 dias.

Completando a lista dos cinco primeiros colocados, estão "Machete", com 4,2 milhões de dólares, e a mais recente comédia romântica de Drew Barrymore, "Amor à Distância", com 3,8 milhões de dólares. Eles arrecadaram, respectivamente, 20,8 milhões e 14 milhões em dez dias.