'Resident Evil 4' deve liderar bilheterias dos EUA

O quarto filme da série da Screen Gems/Sony, inspirada num videogame, está previsto para arrecadar pelo menos 25 milhões de dólares em seus três primeiros dias em cartaz. A direção é de Paul W.S. Anderson, o criador da franquia, e o novo filme, como os outros, é estrelado por sua mulher, Milla Jovovich.

"Resident Evil 3 - A Extinção" estreou em setembro de 2007 com 23,7 milhões de dólares de bilheteria inicial, a caminho de um total de 51 milhões. A bilheteria total foi semelhante à de "Residente Evil 2 - Apocalipse", de 2004, e superior aos 40 milhões de dólares em total de "Resident Evil", de 2002.

"O Recomeço" chegará à maior parte do mundo nas próximas duas semanas. A produção, que teria custado 60 milhões de dólares, foi financiada pela produtora alemã Constantin Films, e a Sony adquiriu os direitos de distribuição na maior parte do mundo.

O filme número 1 do fim de semana passado, "The American", com George Clooney, deve ser o segundo colocado nas bilheterias, se conseguir arrecadar metade dos 16,7 milhões de dólares de seu primeiro fim de semana em cartaz. O perfil de seu público, mais adulto, deve traduzir-se em um período mais longo de sucesso do filme nos cinemas.

Dois outros filmes chegam a sua segunda semana em cartaz: "Machete", filme de ação/policial da Fox, e a comédia romântica "Amor à Distância", da Warner Bros.

Também neste fim de semana, a Summit vai relançar "A Saga Crepúsculo - Eclipse", o que com certeza levará o filme sobre vampiros a ultrapassar a marca de 300 milhões de dólares - mesmo porque já arrecadou 298,8 milhões até agora.