Resgate de Ingrid Betancourt será mostrado no cinema Por Borys Kit LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O cineasta colombiano Simon Brand está se unindo a produtores em Hollywood e em seu país para levar ao cinema a história do dramático resgate, na semana passada, de Ingrid Betancourt e 14 outros reféns na Colômbia. Brand, cujos créditos incluem o suspense policial "Os Desconhecidos" (2006) e o filme colombiano de maior bilheteria da história, o drama romântico "Paraíso Travel", é um dos vários cineastas dentro e fora de Hollywood que disputam os direitos de fazer um filme sobre a missão de resgate. Ele está trabalhando com a produtora Vertigo Entertainment, de Los Angeles, responsável por "Os Infiltrados", e a produtora e emissora de TV colombiana RCN. A expectativa é que a emissora ajude o projeto a conseguir os direitos sobre a história. A Vertigo já tinha se associado anteriormente à RCN para obter os direitos de remake do filme colombiano "Al Final del Espectro" e já montou um projeto com a Universal Pictures com o título provisório de "At the End of the Spectra". Brand quer desenvolver e também dirigir o projeto sobre o resgate dos reféns, que ainda não conta com roteirista. Os produtores pretendem reunir-se com financistas e estúdios nas próximas semanas. Ingrid Betancourt, ex-candidata presidencial de ascendência colombiana e francesa, foi sequestrada e mantida refém por rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou Farc. Ela foi resgatada juntamente com três norte-americanos e um grupo de policiais colombianos. Alguns eram reféns desde 2002. Militares colombianos tiveram aulas de representação e passaram meses infiltrando-se entre os rebeldes antes de o trabalho culminar na missão final de resgate. Os rebeldes foram levados a pensar que os reféns seriam transferidos para outro acampamento. O longa-metragem contará a história a partir de três pontos de vista -- o americano, o francês e o colombiano -- e recriará a operação de resgate. O filme também será ambientado parcialmente na França, e é provável que uma produtora francesa se associe ao projeto. A Vertigo é responsável por um dos sucessos mais inesperados do verão na América do Norte, o terror "Os Estranhos".