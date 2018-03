Reserva Cultural exibe "Cafuné", de Bruno Viana Quase mil espectadores assistiram no fim de semana passado a "Cafuné", no Rio. Parece pouco, mas o diretor Bruno Viana está feliz da vida. "Cafuné" é um filme muito pequeno, que está saindo em pouquíssimas salas. E, depois, o universo de "Cafuné" não se resume a esse segmento, apenas. O filme também está na internet, onde o internauta é solicitado a criar um final alternativo. Só isso já faria de "Cafuné" um filme diferente, mas tem mais. Viana possui quatro curtas no currículo, entre ele "Geraldo Voador". Uma coisa que tem preocupado o jovem diretor é a divisão entre morro e asfalto no cinema brasileiro, como se fossem dois mundos. Na verdade, formam um só mundo. Viana dá uma singular contribuição a esse debate. Seu filme conta a história da jovem de Copacabana que se envolve com esse garoto de praia, sem saber que é favelado. Quando descobre, a garota, que está grávida, não tira o bebê - como a mãe lhe sugere - e vai morar com ele no morro. Só que aquele não é o universo dela, que se sente como uma intrusa. Para refletir sobre isso, e o divórcio asfalto e morro, Viana usa de um recurso. O pai da moça é técnico de som. Fala sobre a dificuldade de sincronizar imagem e som no cinema. Um avião, um carro passam e o som não está em perfeita sincronia. "´Cafuné´ é produção modesta, mas não é uma falha técnica", adverte o diretor. É um recurso para fazer o espectador pensar sobre o cinema e a própria realidade brasileira. Cafuné (Br/2005, 90 min.) - Drama. Dir. Bruno Viana. 16 anos. Cinesesc - 15 h, 19 h, 21 h (4.ª não haverá 21 h). Reserva Cultural 4 - 13 h, 14h30, 18h10, 21h50. Cotação: Regular