Renee Zellweger critica mídia por especulações sobre cirurgia plástica

A atriz Renee Zellweger criticou os meios de comunicação por discutirem a aparência dela e disse que não passou por nenhuma cirurgia para a alterar seu rosto, em texto publicado na sexta-feira, 5.

Renee Zellweger, de 47 anos, cuja aparência provocou especulação generalizada em meios de comunicação no último ano, afirmou que queria, segundo ela, “fazer algumas declarações sobre as verdades da minha vida” num texto com o título We Can Do Better ('Nós Podemos Fazer Melhor', em tradução literal), publicado no site Huffington Post.

Ela também foi crítica em relação ao fato de “especulações de tabloide se tornarem temas de noticiário convencional”.

“Não que isso seja problema de alguém, mas eu não tomei uma decisão de alterar o meu rosto e não fiz uma cirurgia nos meus olhos”, disse a atriz.

“Esse fato não tem importância real para ninguém, mas o fato de que a possibilidade somente seja discutida entre jornalistas respeitados e se torne conversa pública é uma ilustração desconcertante da confusão notícia/entretenimento da fixação da sociedade com o físico.”

Renne Zellweger, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Cold Mountain e vai estar no terceiro filme Diário de Bridget Jones, a ser lançado em setembro, enfrentou rumores de que ela fez uma cirurgia para alterar o formato dos seus olhos.