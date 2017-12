Renée Zellweger confere estréia mundial de <i>Senhorita Potter</i> A atriz Renée Zellweger participou, na noite de domingo, em Londres, da estréia mundial de seu último filme, Senhorita Potter, até agora bem recebido pela crítica. Renée, que ficou famosa pela atuação em O Diário de Bridget Jones (2001) esteve na festa de lançamento com os atores britânicos Ewan McGregor e Emily Watson, que também fazem parte do elenco. A estréia mundial aconteceu no cinema Odeon em Leicester Square, no centro de Londres, e contou com a presença de uma série de celebridades do mundo do cinema e do teatro internacional. Na festa, Renee admitiu que não descarta a idéia de se mudar para Londres. "É uma cidade muito cara, mas não descarto a idéia de morar aqui", disse a atriz. Senhorita Potter, filme rodado em Londres e no norte da Inglaterra, é uma história de amor inspirada na vida e obra da popular escritora infantil Beatrix Potter. O filme narra a vida pessoal da autora inglesa e seu relacionamento amoroso turbulento com seu editor, Norman Warne.