Renato Aragão e Dedé Santana estão juntos em 'Os Saltimbancos Trapalhões'

Renato Aragão estará de volta aos cinemas a partir de 19 de janeiro em seu 50º longa-metragem “Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo a Hollywood”, filme de João Daniel Tikhomiroff, que acaba de ter trailer e cartaz divulgados ).

O trailer traz uma prévia da difícil missão de Didi Mocó (Renato Aragão): salvar o Grande Circo Sumatra da crise financeira causada pela lei que proíbe a participação de animais em espetáculos.

Mas ele não estará sozinho nessa. Apoiado por Karina Bartholo (Letícia Colin) e pelo inseparável amigo Dedé (Dedé Santana), Didi decide criar um novo espetáculo inspirando-se em sonhos mirabolantes com animais que falam e lhe dão conselhos misteriosos.

A trupe do circo vai precisar enfrentar ainda os golpes do vigarista Satã (Marcos Frota) e do manipulador prefeito Aurélio Gavião (Nelson Freitas), que vão se aproveitar do desespero e da ganância do dono da companhia, Barão Bartholo (Roberto Guilherme).

Baseado e inspirado na peça “Os Saltimbancos”, de Chico Buarque, Luis Bacalov e Sérgio Bardotti, o filme traz no elenco nomes como Alinne Moraes, Emílio Dantas, Maria Clara Gueiros, Livian Aragão, Rafael Vitti, além da participação especial de Dan Stulbach.

O longa tem produção da Mixer Films, coprodução da Globo Filmes e distribuição da Downtown Filmes/Paris Filmes, através de recursos do FSA, geridos pela ANCINE, e administrados pelo BRDE. O patrocínio é da Petrobras e apoio da Neogama.