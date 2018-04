Remake de 'Fama' aproveita a onda de musicais de sucesso

Visando as meninas adolescentes, a versão 2009 do filme de 1980 sobre alunos de uma escola de artes de Nova York tentando viver seus sonhos é tão certinho quanto era ousado o original de Alan Parker.

Atualizado com canções de rap e coreografias de hip-hop, a nova versão mal toca nas questões de pobreza, exploração sexual e drogas que destacaram o exuberante "Fama" quase 30 anos atrás.

Em lugar disso, o remake é voltado ao lucrativo mercado teen aberto pela franquia "High School Musical", da Disney, pela franquia mundial do programa de talentos na TV "Idol" e pela adaptação para o cinema de "Mamma Mia!," que foi a quinta maior bilheteria dos cinemas em 2008, com vendas globais de 609 milhões de dólares em ingressos.

"O musical com certeza está de volta," disse Paul Dergarabedian, analista de bilheterias da Hollywood.com.

"Houve um tempo em que se achava que os musicais tinham morrido. 'Fama' foi totalmente reorientado ao mercado adolescente, e foi uma iniciativa muito inteligente."

O diretor de primeira viagem Kevin Tancharoen, 25, disse que a popularidade atual dos programas de canto e dança influenciou diretamente a abordagem adotada no remake.

"Decidimos explorar o clima alto astral do filme e fazer as pessoas sentirem que estão se divertindo," disse o diretor, ex-coreógrafo de Britney Spears e Madonna.

"Com todos os espetáculos que estão aí fora, as pessoas estão muito interessadas em ver danças. Quisemos lhes proporcionar isso e também uma visão do trabalho árduo do artista de palco, dando menos ênfase às questões sociais."

O novo "Fama" tem apenas dois números musicais do filme original - a canção-título e "Out Here on My Own" --, além de seis canções novas.

Debbie Allen, que representou a professora durona de dança em 1980, está de volta no elenco. Kelsey Grammer, de "Frasier," Megan Mullally, de "Will & Grace," a estrela da Broadway Bebe Neuwirth e o ator de Hollywood Charles S. Dutton completam o rol de rostos conhecidos que fazem os papéis de professores.

O filme tem um elenco de atores jovens em sua maioria desconhecidos e foi feito por cerca de 20 milhões de dólares.

Outros musicais que Hollywood prepara para levar à tela grande incluem um remake de "Footloose - Ritmo Louco," de 1984, com Chace Crawford ("Gossip Girl"), e uma seqüência da versão cinematográfica de "Hairspray," de 2007.