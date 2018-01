Remake de 'Entrevista com o Vampiro' pode ter Jared Leto no papel que foi de Tom Cruise Depois de mostrar que irá encabeçar a nova versão de Entrevista com O Vampiro, o roteirista e também diretor Josh Boone, de A Culpa é das Estrelas, fez um post em sua conta do Twitter bem interessante, deixando parecer que na refilmagem do clássico teria escolhido o ator Jared Leto para o elenco.