Relógio usado por Daniel Craig supera expectativas em leilão O relógio que o ator Daniel Craig usava em Cassino Royale, o último filme de James Bond, foi vendido por 250.250 francos suíços (R$ 420 mil) durante um leilão realizado em Genebra. A casa Antiquorum informou nesta segunda-feira, 16, que no leilão Omegamania, realizado no fim de semana, também foi vendido o relógio-anel da primeira Bond girl, Ursula Andress, por 261.750 francos (R$ 436 mil). No total, a empresa arrecadou R$ 10 milhões, o triplo do previsto, com a venda de 300 lotes de produtos relacionados com o mundo da relojoaria, somente da Omega. Entre os objetos leiloados, o mais aclamado foi o relógio usado pelo novo agente 007, considerado pela revista GQ como o homem mais bem vestido do Reino Unido. Trata-se do modelo de relógio Omega Cassino Royale Planet Ocean, pelo qual a casa de leilões pensava em receber cerca de R$ 200 mil. As réplicas, em edição limitada, custam nas lojas cerca de R$ 7 mil. Os organizadores quiseram respeitar o pedido de anonimato do comprador. O leilão foi retransmitido ao vivo na feira de BaselWorld, a maior do mundo no âmbito da joalheria e da relojoaria, realizada esta semana em Basiléia, na Suíça. A operação também foi divulgada pela internet, de onde cerca de um terço dos compradores dava seus lances.