'Relatos Selvagens' tem nove indicações no prêmio Goya

Relatos Selvagens, do argentino Damián Szifron, obteve nove indicações para o prêmio Goya, o Oscar do cinema espanhol. Sucesso de público e crítica, o filme foi bancado pela produtora El Deseo, de Pedro Almodóvar e concorre às categorias de melhor filme, melhor ator (Ricardo Darín), melhor diretor, melhor roteiro, melhor filme ibero-americano, entre outras.

Em entrevista a um programa de TV argentino, Darín disse estar surpreso com sua indicação. "Considero que dentro do filme há performances masculinas mais importantes que a minha, com um nível de risco muito mais elevado, como o caso de Leo Sbaraglia. Me surpreendeu, não me desagradou, mas surpreendeu”, disse o ator, que considerou as outras indicações a Relatos Selvagens “muito justas”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

La Isla Mínima, de Alberto Rodrígues, e El Niño, de Daniel Monzón. são os recordistas de indicações desta edição do prêmio. O primeiro foi nomeado em 17 categorias e o segundo em 16, incluindo melhor filme. Loreak e Magical Girl também concorrem na categoria. Autómata, filme de Gabe Ibañez com Antonio Banderas, recebeu quatro indicações. O ator não foi indicado, mas receberá um Goya honorário. O prêmio será entregue no dia 7 de fevereiro.