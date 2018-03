'Rei Leão 3D' lidera bilheterias norte- americanas no fim de semana

SÃO PAULO - A versão 3D do clássico filme de animação O Rei Leão assumiu o topo das bilheterias norte-americanas em sua estreia neste final de semana, arrecadando US$ 29, 3 milhões (cerca de R$ 50 mi), de acordo com o site especializado Box Office Mojo.

O sucesso de 1994 voltou ao cartaz na última semana e bateu Contágio, filme de Steven Soderbergh, com Gwyneth Paltrow no elenco, e Drive, estreia do fim de semana com Ryan Gosling. O relançamento de O Rei Leão é o mais bem-sucedido nos Estados Unidos desde 1997, quando estreou Star Wars Episódio VI - O Retorno de Jedi.

O Rei Leão é uma animação da Disney e ganhou vários prêmios à época de seu lançamento, como Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original com Can You Fell The Love Tonight?, de Elton John, e o Globo de Ouro de Melhor Filme , além de ser a animação que mais faturou nos cinemas em toda a história, com ganhos de US$ 600 milhões, segundo o Box Office Mojo. A primeira versão da animação em DVD Blu-Ray deve ser lançada em outubro.