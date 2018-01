'Rei Arthur: A Lenda da Espada' sofre vexame na bilheteria dos EUA

LOS ANGELES - Rei Arthur: A Lenda da Espada teve uma estreia decepcionante nas salas de cinema na América do Norte neste fim de semana. O filme teve um custo de produção de US$175 milhões, mas arrecadou apenas US$14,7 milhões, segundo cálculos da indústria divulgados neste domingo, 14. O filme estreia no Brasil na próxima quinta-feira, 18.

O longa sobre as lendas medievais do Rei Arthur ficou em terceiro lugar nas bilheterias, apesar de estrear em 3,7 mil salas de cinema. Guardiões da Galáxia: Volume 2 continuou em primeiro lugar, com US$66 milhões, e a comédia Snatched ficou em segundo lugar, com US$17,5 milhões.

Guardiões já acumulou US$246,2 milhões em apenas duas semanas, só nos EUA.

Nem Rei Arthur, nem Snatched (de Amy Schumer) tiveram boas críticas.