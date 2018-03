Regina Casé e Camila Márdila são premiadas em Sundance

As atrizes brasileiras Regina Casé e Camila Márdila receberam o Prêmio Especial do Júri no Festival de Sundance 2015, que é concedido à atriz dramática estrangeira. Elas foram premiadas pela atuação no longa Que Horas ela Volta? (The Second Mother), dirigido por Anna Muylaert. Único brasileiro na competição, o filme brasileiro foi muito bem recebido no Festival, sendo ovacionado no dia de sua exibição e já teve os direitos de distribuição comprados. A distribuidora europeia de cinema de arte The Match Factory comprou os direitos internacionais do filme.

Na trama, Casé interpreta Val, nordestina que deixa a filha Jéssica (Camila Márdila) em Pernambuco para trabalhar como babá em São Paulo. Anos depois, com a chegada de Jéssica para fazer o vestibular na cidade, ela acaba mudando a dinâmica da família para a qual Val trabalha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Filme. Me and Earl and the Dying Girl, um drama dirigido pelo mexicano Alfonso Gomez-Rejon, ganhou o prêmio principal da edição 31ª edição do Sundance Film Festival. O filme, que conta a história de um adolescente que se torna amigo de um rapaz com câncer, ganhou o Prêmio do Júri no filme dramático americano, o maior prêmio do festival de cinema independente. O longa também ganhou o prêmio do público de melhor drama.