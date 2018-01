Refúgio virtual vira campo de batalha no filme Steven Spielberg; veja trailer

A Warner Bros. Pictures divulgou o trailer do novo Jogador Nº1, filme de ação e ficção científica dirigido por Steven Spielberg.

Na história, um mundo de caos perde espaço para o único local onde as pessoas encontram refúgio: o OASIS. Ambientado no ano de 2045, as pessoas encontraram refúgio no OASIS, um amplo universo de realidade virtual criado pelo genial e excêntrico James Halliday (Mark Rylance).

Quando o criador morre, deixa sua fortuna escondida para a primeira pessoa que encontrar um easter egg escondido por ele mesmo em algum lugar do OASIS, dando origem a uma competição mundial.

O protagonista Wade Watts (Tye Sheridan) decide participar e é lançado a uma caça ao tesouro capaz de distorcer a realidade.